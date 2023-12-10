В ГИБДД рассказали, как выявляют пьяных автомобилистов в потоке

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Пьяные водители проявляют своё состояние через характерное поведение на дороге, такие как маневры с низкой скоростью, вождение без включенных фар в темное время суток, замедление на перекрестках и другие признаки.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

В интервью представитель ГИБДД поделился методами, которые используются полицейскими для выявления пьяных автомобилистов в густом городском потоке.

В связи с этим министерство внутренних дел России ужесточает контроль, осуществляя рейды в любое время, в том числе и во время новогодних праздников.

Полиция обращает внимание на такие признаки, как открытые окна в холодную погоду, резкие изменения скорости и агрессивные маневры, чтобы предотвратить опасность со стороны пьяных водителей.