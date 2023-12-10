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В ГИБДД рассказали, что камеры штрафуют незаконно и как это понять

1:47
Авто

Камеры ГИБДД применяют различные технологии для выявления нарушений. Проведенный анализ показывает, что дорожные камеры действуют не всегда в соответствии с законодательством, особенно в части алгоритмов определения скорости транспортных средств.

В ГИБДД рассказали, что камеры штрафуют незаконно и как это понять
Фото: openverse.org by thisisbossi is licensed under CC BY-SA 2.0.

Многие водители знают, что ГИБДД несколько лет назад прекратила официальное наложение штрафов за превышение средней скорости на определенных участках дорог. Тем не менее большинство современных систем штрафов за нарушения скоростного режима все еще основываются на измерении средней скорости автомобилей.

Постановлением Верховного суда Российской Федерации от конца 2019 года утверждено, что решение по административному правонарушению, такому как превышение скорости, должно содержать точные дату и место совершения нарушения. Указание на участок дороги в качестве места нарушения считается недостаточно точным и не допускается.

Проблема связана с использованием устаревших систем, таких как "Стрелка" первого поколения, которые используют радары для измерения скорости на основе эффекта Доплера. Новые технологии заменяют эти системы анализом видеоизображения, где программный алгоритм определяет скорость автомобиля, измеряя время перемещения изображения от одной границы кадра к другой. Однако это не всегда позволяет точно определить мгновенную скорость автомобиля, сообщает njcar.ru.

Таким образом, современные системы автоматического контроля скорости фактически определяют среднюю скорость на участке дороги, что противоречит решению Верховного суда о необходимости точного указания места нарушения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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