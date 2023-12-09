Госдума приняла закон об отмене двойного НДС при перепродаже автомобилей между дилерами

Госдума одобрила законопроект, предусматривающий отмену двойного взимания НДС при перепродаже подержанных автомобилей между дилерскими центрами.
Согласно новому закону, который вступит в силу после официальной публикации и будет применяться к операциям реализации автомобилей с пробегом, дилеры больше не будут сталкиваться с проблемой двойного налогообложения в подобных сделках.
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