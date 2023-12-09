Госдума приняла закон об отмене двойного НДС при перепродаже автомобилей между дилерами

0:31 Your browser does not support the audio element. Авто

Госдума одобрила законопроект, предусматривающий отмену двойного взимания НДС при перепродаже подержанных автомобилей между дилерскими центрами.

Фото: openverse.org by See-ming Lee (SML) is licensed under CC BY 2.0.

Согласно новому закону, который вступит в силу после официальной публикации и будет применяться к операциям реализации автомобилей с пробегом, дилеры больше не будут сталкиваться с проблемой двойного налогообложения в подобных сделках.

Ранее сообщалось, что ГИБДД может лишать прав за дневные ходовые огни.