Водителям рассказали, почему, забирая машину после ремонта, надо осматривать "днище"

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После того как практически все западные автомобильные бренды покинули российский рынок, многие водители вынуждены обращаться за ремонтом своих машин в небольшие частные сервисы. Эксперты разъяснили, почему важно внимательно проверять автомобиль снизу после проведения ремонтных работ.

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В последнее время стали более частыми случаи, когда владельцы автомобилей предъявляют претензии после ремонта, проведенного в маленьких частных мастерских.

Например, недобросовестные мастера могут извлечь ценный каталитический нейтрализатор из выхлопной системы, чтобы продать его на вторичном рынке. При осмотре автомобиля с отсутствующим катализатором можно заметить свежие следы сварки на месте установки устройства.

Также увеличилось количество случаев, когда в процессе ремонта подвески новые детали, приобретенные владельцем, не устанавливаются на машину, а продаются. Вместо этого на автомобиль клиента устанавливаются восстановленные запчасти, ранее находившиеся в употреблении, сообщает njcar.ru.

Еще одной проблемой, возникающей при ремонте в непроверенных гаражах, является возможность недобросовестного мастера указать на неисправности деталей в подвеске, которые на самом деле еще пригодны к использованию, и не производить их замену. В таких ситуациях новые запчасти, приобретенные владельцем автомобиля, могут остаться у мастера. Поэтому после завершения ремонта рекомендуется требовать показать снятые с машины детали, а также осмотреть автомобиль на подъемнике, чтобы мастер продемонстрировал выполненные работы.