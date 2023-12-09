Автоэксперты назвали 6 причин, почему все россияне распродают новые машины

2:05 Your browser does not support the audio element. Авто

В последнее время на различных онлайн-платформах начали появляться предложения о продаже почти новых автомобилей с пробегом от 100 до 5 тысяч километров. Автоэксперты выявили шесть ключевых причин, по которым увеличилась активность продавцов автомобилей с невысоким пробегом в текущем году.

Фото: Openverse by mynameisharsha is licensed under CC BY-SA 2.0

Первая причина связана с необходимостью избавления от машин из старых запасов, особенно зарубежных автомобилей, выпущенных в России в 2022 году перед закрытием производственных линий. Дилеры, у которых остались такие автомобили, стремятся реализовать их по высоким ценам, учитывая их адаптацию к российским условиям эксплуатации.

Второй сценарий включает продажу автомобилей, ранее использованных для тест-драйва. Эти машины обычно представлены в передовых комплектациях, и дилеры стараются продавать их с завышенными ценами, учитывая их отсутствие на рынке.

Третий вариант — попытка реализации машин, побывавших в аварии. Такие автомобили быстро восстанавливаются и продаются по сниженным ценам.

Еще один случай — продажа автомобилей, ранее приобретенных в кредит. Владельцы этих машин, столкнувшись с финансовыми трудностями, пытаются вернуть свои вложения, погасить кредит и даже получить прибыль, учитывая рост стоимости автомобилей.

Пятая ситуация связана с продажей дефицитных моделей через официальные каналы. В этом случае дилерам предоставляется возможность реализовать автомобили как подержанные, но по завышенным ценам, не привязываясь к рекомендованной производителем стоимости, сообщает njcar. ru.

И, наконец, шестой сценарий — продажа неподходящего автомобиля. Сейчас обеспеченные люди все чаще обращают внимание на китайские премиальные бренды. Однако, после нескольких недель эксплуатации они осознают, что это не их выбор, и пытаются продать такие автомобили.