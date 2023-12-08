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Водителям объяснили, почему надо закрывать автомобиль при замене колеса

1:31
Авто

Ситуация, когда приходится менять спущенное колесо в пути, является неприятной, особенно в условиях зимы. В таких моментах важно сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности. Эксперты рассказали, как оперативно провести замену колеса и избежать возможных проблем.

Водителям объяснили, почему надо закрывать автомобиль при замене колеса
Фото: openverse.org by Carleasingmadesimpletm is licensed under CC BY 2.0.

Многие водители, обнаружив спущенное колесо, стремятся быстро заменить его на запасное и доехать до ближайшего шиномонтажа. Однако важно помнить, что злоумышленники могут воспользоваться этой ситуацией, поскольку в салоне автомобиля могут находиться ценные вещи, такие как деньги и документы.

Типичный сценарий для воров заключается в выборе потенциальной жертвы, обычно это одинокий водитель на автомобиле среднего класса, у которого есть ценности в салоне, сообщает njcar.ru.

На стоянке или заправочной станции преступники прокалывают колесо шилом, чтобы воздух выходил медленно, и наблюдают за водителем. Когда водитель останавливается и приступает к поднятию автомобиля домкратом, преступники могут спокойно открыть дверь автомобиля и похитить ценности. Водитель, занятый заменой колеса, может заметить пропажу слишком поздно.

Существует простой лайфхак, который может помочь предотвратить кражу. Достаточно закрыть окна и двери автомобиля перед тем, как приступить к замене колеса. Этот простой и эффективный способ предотвращения кражи ценностей.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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