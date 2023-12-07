Автоэксперт: после снегопада в автомобиле скапливаются десятки килограммов льда

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После сильного снегопада в автомобиле накапливается очень большое количество льда, в частности, в полостях бампера, колёсных дисках и арках. На это указал эксперт сети автосервисов Fit Service Александр Гоман.

Фото: https://akb-s.ru/

Эксперт объяснил, что набившийся под бампер снег, отогреваясь от двигателя, превращается в твёрдый лёд. Такой же процесс происходит и в области за колёсными дисками.

Автоэксперт отметил, что скопившийся в полостях машины лёд почти незаметен её владельцу, однако он создаёт ему немало дополнительных проблем.

"На автомобиле скапливаются до нескольких десятков килограммов льда. Увидеть такую проблему на парковке практически невозможно. А приводит она к плохой управляемости автомобилем, вибрации руля и дребезжанию пластиковых элементов", — сказал Александр Гоман.

Также неполадки из-за накопившегося льда возникают и в рулевых механизмах, пишет Газета.Ru.

Также эксперт посоветовал внимательно ездить по дороге, которую только что очистили от снега, потому что на ней и на обочине нередко остаётся различный мусор, например, проволока и металлические предметы, которые могут повредить автомобиль.