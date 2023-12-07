В России нашли преемника в шинном бизнесе: на смену Matador придёт бренд Torero

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В российском шинном секторе произошли существенные изменения: известная марка Matador, ранее принадлежавшая немецкой автомобильной компании Continental, уступает место новому бренду — Torero. Переименование произошло после приобретения российских активов Continental холдингом S8 Capital, что явилось отправной точкой для объединения отечественных производителей шин.

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Torero символизирует новый этап развития шинной индустрии в России. Производство новой линейки возглавляет завод Gislaved, ранее известный как Калужское предприятие Continental. Первыми продуктами нового бренда станут летние шины для легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта. Производитель подчёркивает сохранение передовых технологий и высокого качества комплектующих в процессе производства, пишет abiznews.net.

Ассортимент шин Torero 2024 года будет включать три основные модели. Torero MP47 — летняя резина для легковых автомобилей и кроссоверов, отличающаяся комфортом и долговечностью. Torero MP82 — летняя HT-модель для кроссоверов и внедорожников, с увеличенным ресурсом эксплуатации. И, наконец, Torero MP72 — летняя AT-резина, созданная для бездорожья, подчеркивающая универсальность и износостойкость. Ожидается, что продажи шин под новым брендом начнутся летом 2024 года.