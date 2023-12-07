Две корпорации из Китая объединятся для захвата лидерства в мировом автопроме

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Автомобильный концерн Changan и IT-гигант Huawei заключили соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает создание нового совместного предприятия. В рамках этой структуры компании будут заниматься исследованиями, разработками, проектированием, производством, а также продажами и обслуживанием интеллектуальных систем для машин.

Фото: autohome.com.cn

В Changan сообщают, что они планируют вложить средства в разработку автопилота и искусственного интеллекта, чтобы предоставить безопасные и комфортные решения в этой области для потребителей. При этом речь идёт не только об автовладельцах Changan.

"Совместные усилия и ресурсы двух гигантов, объединённых в рамках новой компании с диверсифицированным капиталом, позволят оказать содействие в обслуживании и продаже автомобилей также и сторонних производителей", — говорится в официальном заявлении.

В Changan говорят, что хотят инвестировать средства в разработку автопилота и искусственного интеллекта, в итоге дав потребителю безопасные и комфортные решения в этой области. Причем тут имеются в виду не только владельцы автомобилей Changan.