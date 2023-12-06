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Автоэксперт Сажин рассказал, почему устарел закон об ОСАГО и как его можно изменить

2:02
Авто

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил внести изменения в систему обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев (ОСАГО), предлагая введение нормы, позволяющей возмещать ущерб потерпевшему в дорожно-транспортном происшествии в случае отсутствия у виновника страхового полиса, сообщает Общественная Служба Новостей.

Автоэксперт Сажин рассказал, почему устарел закон об ОСАГО и как его можно изменить
Фото: flickr. com

По словам Нилова, сегодня законопослушные водители часто оказываются в ситуации, когда у виновника аварии отсутствует страховка, или он покидает место происшествия. Также он уточнил, что проблемой является случай, когда в аварию попадает курьер на арендованном самокате или велосипеде. В случае, если такой участник движения является иностранным гражданином, взыскание ущерба становится практически невозможным.

Комментируя эту инициативу, автоэксперт Владимир Сажин отметил, что аналогичные пакеты услуг уже предлагаются страховыми компаниями. По его словам, предоставление дополнительного пакета, включающего в себя сбор документов и выплату возмещения, позволяет страховой компании взять на себя ответственность в случае, если водитель не является виновным.

Сажин выразил мнение, что подобную идею следует закрепить на законодательном уровне. Это позволит водителям застраховаться на добровольной основе от неприятностей, таких как столкновения с курьерами, велосипедистами и детьми на самокатах.

Эксперт подчеркнул, что закон об ОСАГО устарел и требует обновления. Он предложил сосредоточить внимание на ответственных водителях, считая, что страховка должна быть привязана к водителю, а не к транспортному средству. Также он высказал мнение о необходимости установления специальных критериев для водителей с опытом более пятнадцати лет и для тех, кто не имеет нарушений и аварий.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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