Эксперты назвали три вещи, которые категорически нельзя делать с автомобилем зимой

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Эксплуатация автомобиля в зимних условиях становится более сложной из-за ухудшения состояния дорог и резких перепадов температуры. В связи с этим водителям необходимо проявлять повышенное внимание к своему транспортному средству и избегать действий, которые могут повредить машину. Портал njcar. ru выделил список действий, которые лучше воздержаться от них в зимний период.

Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Зимнее время представляет собой настоящий вызов для водителей. Кроме неудовлетворительного состояния дорог и использования реагентов, погода приносит свои сюрпризы. Внезапные снегопады или ледяные дожди могут вывести водителей из равновесия, превращая улицы в полные автостоянки. Морозы также создают свои трудности, такие как замерзание дизельного топлива, разрядка аккумуляторов и проявление других отложенных проблем.

Например, водители часто неправильно реагируют на появление морозов, активно моют свои автомобили. Важно тщательно высушить кузов после мойки и обработать все резиновые детали силиконовым средством. В противном случае уплотнители могут примерзнуть к металлической части дверей, что может привести к их повреждению при открытии. Также, мойка автомобиля после долгой стоянки на морозе может негативно сказаться на лакокрасочном покрытии и остеклении транспортного средства.

Важно избегать стоянки автомобиля на холоде с почти пустым топливным баком в холодное время года. Это связано с возможным образованием избыточного конденсата, который может превратиться в лед. Это может затруднить работу топливного насоса и ухудшить качество топлива.

Многие считают, что стоянка в закрытом паркинге или гараже — это хорошее решение, но есть и обратная сторона. Если вентиляция недостаточно эффективна, избыточная влага в сочетании с реагентами или солью при положительной температуре может способствовать коррозии.