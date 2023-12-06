В ГИБДД раскрыли 5 ошибок при креплении номера на автомобиль, за которые могут лишить прав

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Большинство владельцев автомобилей в России успешно справляются с установкой регистрационных номеров на своих транспортных средствах. Однако некоторые водители допускают ошибки, которые могут повлечь за собой серьезные последствия. Портал njcar.ru обратился к представителю ГИБДД, чтобы выяснить, какие грубые ошибки совершают автомобилисты, закрепляя номера на своих машинах.

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Водители нарушают правила установки и использования регистрационных знаков по разным причинам. Некоторые делают это намеренно, чтобы избежать фиксации дорожными камерами, в то время как другие просто не осведомлены обо всех нюансах.

Сотрудники ГИБДД чаще всего обнаруживают автомобили с номерными знаками, которые полностью или частично скрыты, например, из-за фаркопа, крепления для велосипеда или запасного колеса на задней двери внедорожника. За такие нарушения водителям грозит штраф в размере 5000 рублей согласно статье 12.2 КоАП РФ или временное лишение водительских прав на срок до трех месяцев.

Иногда водители устанавливают номерные знаки неправильно, что может привести к их потере прямо на дороге. Если водитель оперативно восстанавливает номер на место, ситуация может быть урегулирована. Однако часто водители продолжают движение, не восстанавливая номер, а просто помещая отвалившуюся табличку в салон автомобиля. В таких случаях автомобилистов могут оштрафовать на 5000 рублей, а также лишить водительских прав.

Неправильная установка номерных знаков может повлечь за собой риск лишения водительского удостоверения или наложения штрафа в размере 5000 рублей. Согласно стандартам ГОСТа, номерные знаки должны быть закреплены строго по центру автомобиля или немного справа.

Также следует отметить, что неправильное использование крепежа при установке номерных знаков может привести к лишению водительских прав. Особенно это касается болтов с красными светоотражателями. Согласно части 3 статьи 12.5 КоАП РФ, "Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световозвращающие приспособления красного цвета, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений".

На некоторых иностранных автомобилях стандартное место для крепления не соответствует размерам и форме российского номерного знака, из-за чего владельцы вынуждены просверливать дополнительные отверстия в табличке с номером. В результате инспектор ГИБДД может выписать штраф за видоизмененный номерной знак, согласно статье 12.2 КоАП РФ, в размере 5000 рублей, или даже лишить водительского удостоверения.