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Водителям назвали новые автомобили, которые появятся на рынке России в декабре

2:12
Авто

Перед наступлением нового года автомобильная индустрия России подготавливается к выходу обновленных моделей как отечественных, так и зарубежных производителей. 

Водителям назвали новые автомобили, которые появятся на рынке России в декабре
Фото: Wikipedia by Andrej Kuźniečyk is licensed under CC BY-SA 3.0

В списке первым идет обновленный ГАЗ Соболь NN 4x4, отличающийся новой полноприводной системой и независимой передней подвеской. В базовой комплектации предусмотрена блокировка дифференциалов и дизельный двигатель мощностью 150 лошадиных сил, работающий в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Среди зарубежных новинок стоит выделить китайский кроссовер BAIC X7, который уже начал свое производство на заводе "Автотор" в Калининграде. Автомобиль оборудован просторным салоном и оснащен полуторалитровым двигателем мощностью 180 лошадиных сил, семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

В список также входит Dongfeng Paladin, адаптация японского Nissan Terra. Этот внедорожник оснащен двухлитровым турбированным двигателем мощностью 228 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Китайский Jaecoo J8, напоминающий Chery Tiggo 9, предлагает просторный салон с тремя рядами кресел и внушительной длиной кузова в 4 820 мм.

Другой представитель из Китая, Jetour Traveller, привлекает внимание своей квадратной формой кузова, независимой подвеской и выбором между двумя бензиновыми турбированными двигателями.

Концерн Dongfeng представит российским покупателям новую марку M-HERO с моделью M-HERO 917, доступной в электрической и гибридной версиях, сообщает "За рулем".

Список завершает Wey 05 от Great Wall Motor с гибридным двигателем мощностью 295 лошадиных сил и экономичным расходом топлива.

Эти инновационные модели обещают внести свежие тенденции и передовые технологии на российский авторынок, предлагая потребителям разнообразие современных автомобилей.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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