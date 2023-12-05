Президент Автомобильной сервисной ассоциации, Александр Казаченко, заявил о нехватке запчастей для китайских автомобилей в России из-за отсутствия официальных поставщиков.
Особенно сложности возникают с автомобилями премиум-сегмента, такими как Zeekr и Lixiang, которые поступают через параллельный импорт.
Казаченко также отметил проблемы с поставками запчастей для "большой немецкой тройки" — Audi, Mercedes-Benz и BMW. В связи с долгими сроками поставок запчастей, цены на них растут в каталогах по страховому ремонту.
Однако, несмотря на это, ожидается, что укрепление рубля может привести к снижению цен на запчасти в ближайшем будущем, поскольку большая часть запчастей закупается в Китае и зависит от курса рубля.
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