Назвали самые востребованные автомобили 2023 года на вторичном рынке

1:44 Your browser does not support the audio element. Авто

Сводка данных по российскому рынку новых легковых автомобилей за январь-ноябрь 2023 года показывает увеличение на почти 65%. За этот период было зарегистрировано около 939,3 тыс. автомобилей. В ноябре было продано 109,706 новых легковых автомобилей. Важно отметить, что данные основываются на государственной регистрации, включая и параллельный импорт.

Фото: АвтоВАЗ

Результаты ноября увеличились на 113% по сравнению с ноябрем 2022 года, однако на 2,3% уменьшились по сравнению с октябрем текущего года. В течение последнего месяца первая десятка наиболее популярных марок претерпела некоторые изменения, особенно в нижних позициях.

Москвич занял предпоследнее место, выпуская бейдж-инжиниринговые модели JAC на столичном заводе. Российская марка составила 1,74% от рынка в прошлом месяце, сообщает Колеса. Ру.

Топ-10 брендов включает Lada, Haval, Chery, Geely, Changan, Omoda, Exeed, Kia и Tank. Несмотря на изменения в рейтинге, остальные марки сохранили свои позиции.

Lada остается лидером с долей рынка 29,8%, в то время как иностранный бренд Haval удерживает первое место среди импортных марок. Ожидается, что рынок продолжит расти, и предполагается прирост около 10% по сравнению с текущим годом.