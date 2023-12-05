Эксперт Рязанов перечислил автомобили с самыми стойкими двигателями

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Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов поделился информацией о наиболее надежных моторах в автомобилях. По его словам, современные двигатели обладают потенциалом службы на несколько десятилетий, при условии правильной эксплуатации, регулярного обслуживания и использования качественных запчастей.

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Рязанов отметил, что конструкция мотора также играет важную роль, и в ряде случаев бензиновые двигатели проявляют большую выносливость по сравнению с дизельными. Специалист выделил модели от производителей, таких как Toyota, BMW, Mitsubishi, Honda, Mercedes-Benz и Volkswagen с шестицилиндровыми двигателями, лишенными лишних вибраций, как наиболее надежные, сообщает "Российская газета".

В качестве примера был упомянут Volkswagen Passat B7 с атмосферным шестицилиндровым мотором объемом 3,6 литра и мощностью 300 л. с. Этот автомобиль продолжает пользоваться высоким спросом на вторичном рынке в России. Также было отмечено, что шестицилиндровые двигатели устанавливались на BMW различных серий.

Ранее сообщалось, что ЦОДД Москвы перечислил правила управления автомобилем зимой: резко не тормозить и залить незамерзайку.