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Эксперт Рязанов перечислил автомобили с самыми стойкими двигателями

1:24
Авто

Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов поделился информацией о наиболее надежных моторах в автомобилях. По его словам, современные двигатели обладают потенциалом службы на несколько десятилетий, при условии правильной эксплуатации, регулярного обслуживания и использования качественных запчастей.

Эксперт Рязанов перечислил автомобили с самыми стойкими двигателями
Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Рязанов отметил, что конструкция мотора также играет важную роль, и в ряде случаев бензиновые двигатели проявляют большую выносливость по сравнению с дизельными. Специалист выделил модели от производителей, таких как Toyota, BMW, Mitsubishi, Honda, Mercedes-Benz и Volkswagen с шестицилиндровыми двигателями, лишенными лишних вибраций, как наиболее надежные, сообщает "Российская газета".

В качестве примера был упомянут Volkswagen Passat B7 с атмосферным шестицилиндровым мотором объемом 3,6 литра и мощностью 300 л. с. Этот автомобиль продолжает пользоваться высоким спросом на вторичном рынке в России. Также было отмечено, что шестицилиндровые двигатели устанавливались на BMW различных серий.

Ранее сообщалось, что ЦОДД Москвы перечислил правила управления автомобилем зимой: резко не тормозить и залить незамерзайку.

 
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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