Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов поделился информацией о наиболее надежных моторах в автомобилях. По его словам, современные двигатели обладают потенциалом службы на несколько десятилетий, при условии правильной эксплуатации, регулярного обслуживания и использования качественных запчастей.
Рязанов отметил, что конструкция мотора также играет важную роль, и в ряде случаев бензиновые двигатели проявляют большую выносливость по сравнению с дизельными. Специалист выделил модели от производителей, таких как Toyota, BMW, Mitsubishi, Honda, Mercedes-Benz и Volkswagen с шестицилиндровыми двигателями, лишенными лишних вибраций, как наиболее надежные, сообщает "Российская газета".
В качестве примера был упомянут Volkswagen Passat B7 с атмосферным шестицилиндровым мотором объемом 3,6 литра и мощностью 300 л. с. Этот автомобиль продолжает пользоваться высоким спросом на вторичном рынке в России. Также было отмечено, что шестицилиндровые двигатели устанавливались на BMW различных серий.
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