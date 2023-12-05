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Почему у многих россиян скоро начнутся проблемы с автомобилями

2:04
Авто

Многие россияне долгие годы игнорировали технические аспекты, связанные с техническим обслуживанием своих автомобилей. В настоящее время, с увеличением стоимости оригинальных запчастей и ростом предложения контрафактных вариантов, автолюбители сталкиваются с рядом проблем при ремонте своих транспортных средств. Портал njcar.ru выделяет три причины, по которым у многих россиян скоро могут возникнуть трудности с автомобилями.

Почему у многих россиян скоро начнутся проблемы с автомобилями
Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Во-первых, из-за увеличения стоимости запчастей большинство владельцев автомобилей предпочитают откладывать текущий ремонт. В случае острой необходимости они устанавливают дубликаты или бывшие в употреблении детали. Этот подход может негативно сказаться не только на техническом состоянии автомобиля, но и на безопасности.

Во-вторых, неоригинальные аналоги запчастей обычно дешевле, но их ресурс значительно меньше по сравнению со штатными деталями. Например, при замене подвески следует помнить, что дубликат придется менять раньше, чем оригинальная запчасть.

В-третьих, многие владельцы автомобилей стараются экономить, откладывая посещение сервисных центров. Это может привести к дополнительным расходам, так как отсутствие замены, например, стоек стабилизаторов или сайлентблоков, может привести к выходу из строя других элементов ходовой системы.

Наконец, следует обратить внимание на увеличение доли поддельных моторных масел на рынке России. Сетевые автосервисы отмечают увеличение заказов на ремонт двигателей (на 10% по сравнению с прошлым годом) из-за использования некачественных масел.

Из-за роста цен на расходники автолюбители вынуждены увеличивать межсервисный пробег и менять смазку в двигателе позже, что сокращает ресурс силового агрегата. Аналогичная ситуация наблюдается с заменой трансмиссионной жидкости в автоматических коробках передач.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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