Эксперты рассказали, какие новые автомобили появятся в России в ближайшие месяцы

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Журнал "За рулем" представил список новых автомобилей, которые появятся в России. В ближайшее время на рынке появится полноприводный Соболь ГАЗ НН 4х4, доступный в грузовой и грузопассажирской версиях, а микроавтобусы появятся позже.

Фото: Фото: lada.ru

Dongfeng планирует представить внедорожник Paladin длиной 4,9 метра, созданный на основе пикапа Nissan Navara и оснащенный 2,5-литровым бензиновым турбочетвертым двигателем Mitsubishi мощностью 218 л. с. и крутящим моментом 360 Нм. Автомобиль будет оснащен восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и заднеприводной системой с возможностью блокировки переднего и заднего дифференциалов.

Кроссовер Jaekoo J8 должен был дебютировать в Финляндии, но производство было перенесено на начало 2024 года. Также ожидается выпуск кроссовера Jetour Traveler в начале следующего года. Этот среднеразмерный кроссовер с колесной базой 2800 мм представлен с двигателями мощностью 184 л. с. и 254 л. с. в сочетании с автоматической коробкой передач и системами переднего и полного привода.

Внедорожник M-HERO появится в конце текущего года и будет представлен с двумя электромоторами, а внутренний сгорающий двигатель будет использоваться исключительно в качестве генератора. Общая мощность составляет 816 л. с. и 1050 Нм, а запас хода достигает 750 км. В России дебют состоится в первом квартале следующего года под премиальным брендом Wey, принадлежащим Great Wall Motor.