Китайский производитель начал продавать в России премиум-кроссовер HS7

Производитель автомобилей премиального класса Hongqi начал продавать в России кроссовер HS7. Соответствующую информацию приводит пресс-служба компании.

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Отмечается, что на авторынке РФ автомобиль доступен в единственном варианте — Executive. Стоимость пяти- или семиместного варианта исполнения начинается с 6,99 миллионов рублей. Автомобиль имеет трехлитровый двигатель V6, его мощность составляет 337 лошадиных сил, коробка передач работает автоматически. Также автомобиль оснащен пневмоподвеской, работает на полном приводе.

Премиум-кроссовер имеет панорамную крышу, оснащён вентиляцией и подогревом сидений, также у автомобиля есть климат-контроль, парктроник, адаптивный круиз-контроль. Автомобиль способен распознавать дорожные знаки и проводить мониторинг состояние водителя.

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