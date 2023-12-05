Чтобы сделать дороги нескользкими в зимний период, их обрабатывают самыми разными реагентами. Об этом напомнил руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин.
По словам эксперта, для посыпки дорог зимой используют три вида составов: абразивные, химические и комбинированные, которые чаще всего применяют в большие городах.
"И именно химические и комбинированные смеси оказывают наиболее негативное воздействие на машины. В их состав, как правило, входит хлорид натрия (техническая соль) и дополнительные добавки (мелкие фракции щебня, мраморной крошки и др.)", — сказал Кукарин.
А меньше всего машинам вредят абразивные составы, в которые не добавляют соли, пишет Газета.Ru.
Соли из химических и комбинированных составов вступают в реакцию с кузовом авто, разъедая его лакокрасочное и резиновое покрытие. После этого царапины и сколы, которые на нём появляются, быстро ржавеют. То же самое происходит с порогами и днищем, а также шинами, плафонами фар и обвесами, добавил Кукарин.
Помимо этого, от реагентов страдают все детали подвески автомобиля, на которых они оседают. Особенно сильно достаётся в этом плане стойкам амортизатора, топливным, тормозным магистралям и бензобаку, добавил эксперт.
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