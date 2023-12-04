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Эксперт Уткина: "На российском рынке появятся новые иранские седаны"

Авто

В 2023 году на российском рынке практически не осталось новых автомобилей стоимостью до 1 млн рублей. После ухода из России европейских и американских производителей потенциальным владельцам седанов приходится выбирать между отечественными моделями или автомобилями с пробегом.

Эксперт Уткина: "На российском рынке появятся новые иранские седаны"
Фото: Openverse by mynameisharsha is licensed under CC BY-SA 2.0

Однако уже в ближайшее время свободную нишу должны заполнить китайские производители. К примеру, в начале 2024 года ожидается старт продаж нового седана Kaiyi E5, сообщает читателям Pravda.Ru директор по коммуникациям ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Анна Уткина.

"Сейчас россияне могут обратить внимание на европейские и корейские автомобили с пробегом, ввезенные по параллельному импорту. Они находятся в хорошем техническом состоянии и входят в ценовой диапазон до 1,5 млн рублей. Наиболее надёжные седаны — Skoda Octavia и Kia Cerato. Также на российском рынке появятся новые иранские седаны Iran Khodro Tara, а в конце 2023 года стартуют продажи китайской модели Omoda S5", — сообщает эксперт.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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