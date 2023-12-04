Эксперт Уткина: "На российском рынке появятся новые иранские седаны"

В 2023 году на российском рынке практически не осталось новых автомобилей стоимостью до 1 млн рублей. После ухода из России европейских и американских производителей потенциальным владельцам седанов приходится выбирать между отечественными моделями или автомобилями с пробегом.

Фото: Openverse by mynameisharsha is licensed under CC BY-SA 2.0

Однако уже в ближайшее время свободную нишу должны заполнить китайские производители. К примеру, в начале 2024 года ожидается старт продаж нового седана Kaiyi E5, сообщает читателям Pravda.Ru директор по коммуникациям ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Анна Уткина.