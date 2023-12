В 2023 году на российском рынке практически не осталось новых автомобилей стоимостью до 1 млн рублей. После ухода из России европейских и американских производителей потенциальным владельцам седанов приходится выбирать между отечественными моделями или автомобилями с пробегом.

Фото: Openverse by mynameisharsha is licensed under CC BY-SA 2.0