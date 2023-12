Your browser does not support the audio element.

По словам технического тренера Fit Service Сергея Пономарёва, если неопытный водитель не может завести машину из-за холода, ему лучше обратиться за помощью к профессионалам. Он дал ряд советов, включая рекомендацию доставить автомобиль в место с подогревом с помощью эвакуатора.

Фото: "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.