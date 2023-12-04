Автоэксперт Пономарёв рассказал, как легко завести машину на морозе

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По словам технического тренера Fit Service Сергея Пономарёва, если неопытный водитель не может завести машину из-за холода, ему лучше обратиться за помощью к профессионалам. Он дал ряд советов, включая рекомендацию доставить автомобиль в место с подогревом с помощью эвакуатора.

Фото: "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.

В случае, если место назначения находится рядом с домом, можно транспортировать машину при помощи троса. При движении на непрогретом автомобиле могут возникнуть утечки технических жидкостей из трансмиссии и гидросистемы рулевого управления, пишет "Российская газета".

По словам Пономарёва, начинающим водителям не рекомендуется слишком усердно пытаться завести автомобиль самостоятельно. Излишние усилия могут привести к тому, что топливо попадёт в цилиндр и масло, и в итоге такую машину будет невозможно завести без проведения специальных процедур.

Опытный автомобилист сможет с лёгкостью завести двигатель, следуя нескольким простым шагам. Он сначала вывернет и просушит свечи, отключит подачу топлива и продует цилиндры, зарядит аккумуляторную батарею и нальёт немного масла в цилиндры перед запуском.