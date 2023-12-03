Автоэксперты назвали главную ошибку, которую совершают водители зимой

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Эксперты портала njcar.ru выявили основную ошибку, которую многие водители допускают при запуске своих автомобилей зимой. Часто водители вставляют ключ в замок зажигания и тут же включают стартер, чтобы запустить двигатель. Специалисты отмечают, что такой подход не является оптимальным, особенно после продолжительного пребывания на морозе.

Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Суть проблемы заключается в том, что сразу после включения зажигания компьютер автомобиля проводит анализ информации от всех систем и датчиков, чтобы выбрать наилучший алгоритм подачи топлива. Этот процесс занимает всего несколько секунд. Если двигатель запустить моментально, система будет функционировать по "среднему" алгоритму, что может привести к неполному сгоранию топливной смеси и, следовательно, увеличению нагрузки на каталитический нейтрализатор.

Эксперты рекомендуют просто подождать несколько секунд после включения зажигания перед тем, как включить стартер. Это может существенно продлить срок службы каталитического нейтрализатора, который является довольно дорогостоящей деталью.

Кроме того, важно помнить, что "неправильное" сгорание топлива может привести к образованию налета, что в конечном итоге может стать причиной поломки всего двигателя. Это особенно важно для автомобилей с дизельными двигателями, где неполное сгорание тяжелого топлива может быстро привести к загрязнению фильтров выхлопной системы.