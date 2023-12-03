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Составлен рейтинг ТОП-7 самых дешевых автомобилей в России

1:51
Авто

В ближайшем будущем в России вряд ли появится более доступный автомобиль, чем LADA Granta. Стоимость стандартной комплектации этого автомобиля начинается от 699 900 рублей. В данной версии установлен двигатель мощностью 90 л. с. с объемом 1,6 литра.

Составлен рейтинг ТОП-7 самых дешевых автомобилей в России
Фото: Openverse by Sergiy Tkachenko / 4th february is licensed under CC BY 2.0

LADA Niva Legend, ставший самым доступным полноприводным автомобилем в России, занял второе место в общем рейтинге. Базовая модификация этого автомобиля стоит 829 900 рублей, согласно информации от carsweek. ru.

Стоимость LADA Niva Travel уже превысила отметку в 1 миллион рублей, увеличившись более чем на 200 тысяч рублей за последние полтора года.

LADA Vesta, стоимостью 1 239 900 рублей, занимает четвертое место. Текущая стартовая версия Comfort доступна только с 1,6-литровым двигателем на 90 л. с. и механической коробкой передач.

Отечественный рамный внедорожник УАЗ "Хантер" в комплектации Base Fleet теперь предлагается за 1 390 000 рублей.

На шестом месте в рейтинге находится седан Iran Khodro Dena, который в настоящее время является самым доступным иностранным автомобилем в России. Его стоимость составляет 1 590 000 рублей.

Iran Khodro Tara представляет более современную модель по сравнению с Dena, используя платформу от Peugeot 301. За 1 600 000 рублей можно приобрести автомобиль с 1,6-литровым атмосферным двигателем, автоматической коробкой передач и передним приводом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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