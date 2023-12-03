"Тот, чье имя нельзя называть": Агата Муцениеце о своём бывшем муже

Актриса Агата Муцениеце откровенно рассказала о своих чувствах к бывшему мужу, Павлу Прилучному, не называя его имени.

Фото: prt scr youtube.com/Агата Муцениеце

В интервью каналу Светланы Бондарчук она подчеркнула, что была "безумно влюблена" в отца своих детей и благодарна за прожитые годы и двух невероятных детей. В настоящее время актриса наслаждается свободой, не стремясь бежать и искать новые отношения, а младшая дочь, Мия, торопит ее с появлением младшей сестренки.

Муцениеце подчеркнула, что не собирается ни бегать, ни искать мужа, чтобы "что-то доказать бывшим". Развод с Павлом Прилучным произошел официально в 2020 году, после чего у пары остались двое детей — дочь Мия и сын Тимфей.





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