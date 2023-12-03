ГИБДД активизировала процесс штрафования водителей за нарушение правил перевозки пассажиров, особенно в свете предстоящих новогодних праздников.
Согласно ПДД, количество перевозимых пассажиров не должно превышать технических характеристик автомобиля, и размещение их вне кабины запрещено.
Инспекторы будут обращать внимание на соблюдение этих требований, а водителей ждут штрафы в размере 500 рублей за превышение числа пассажиров и 1000 рублей за перевозку вне кабины.
Также в фокусе внимания — безопасность перевозки детей, где нарушение требований штрафуется суммой до 3000 рублей.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.