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ГИБДД начала массово штрафовать водителей за неправильную перевозку пассажиров

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ГИБДД активизировала процесс штрафования водителей за нарушение правил перевозки пассажиров, особенно в свете предстоящих новогодних праздников.

ГИБДД начала массово штрафовать водителей за неправильную перевозку пассажиров
Фото: Wikipedia by Alex 'Florstein' Fedorov is licensed under CC BY-SA 3.0

Согласно ПДД, количество перевозимых пассажиров не должно превышать технических характеристик автомобиля, и размещение их вне кабины запрещено.

Инспекторы будут обращать внимание на соблюдение этих требований, а водителей ждут штрафы в размере 500 рублей за превышение числа пассажиров и 1000 рублей за перевозку вне кабины.

Также в фокусе внимания — безопасность перевозки детей, где нарушение требований штрафуется суммой до 3000 рублей.

Законно или НЕТ, ГИБДД начала массово отправлять водителей на техосмотр
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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