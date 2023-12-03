ГИБДД начала массово штрафовать водителей за неправильную перевозку пассажиров

ГИБДД активизировала процесс штрафования водителей за нарушение правил перевозки пассажиров, особенно в свете предстоящих новогодних праздников.

Фото: Wikipedia by Alex 'Florstein' Fedorov is licensed under CC BY-SA 3.0

Согласно ПДД, количество перевозимых пассажиров не должно превышать технических характеристик автомобиля, и размещение их вне кабины запрещено.

Инспекторы будут обращать внимание на соблюдение этих требований, а водителей ждут штрафы в размере 500 рублей за превышение числа пассажиров и 1000 рублей за перевозку вне кабины.

Также в фокусе внимания — безопасность перевозки детей, где нарушение требований штрафуется суммой до 3000 рублей.

Законно или НЕТ, ГИБДД начала массово отправлять водителей на техосмотр