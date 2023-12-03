Эксперт из онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" выделил основные проблемы, с которыми водители сталкиваются зимой, и предложил эффективные решения.
Он подчеркнул, что основной вызов связан с запуском двигателя, рекомендуя дополнительную теплоизоляцию моторного отсека. Другие советы включают прогрев салона, обработку уплотнителей силиконовой смазкой и использование антизапотевателей.
Для борьбы с замерзанием различных элементов, таких как замки и тормозные колодки, предлагаются практичные методы, включая применение теплой воды и специальных размораживателей.
Эксперт также советует защищать кузов автомобиля автохимией, виниловой пленкой и применением антикора. Важными являются также подготовка топливной системы с применением присадок и установка электроподогревателей при экстремально низких температурах.
В целом, подготовка автомобиля к зиме включает тщательное техническое обслуживание и замену летних жидкостей на зимние, устойчивые к минусовой температуре.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.