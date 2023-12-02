АвтоВАЗ запустил в продажу легендарную "Ниву" с ABS и акцентом на экологию

2:00 Your browser does not support the audio element. Авто

АвтоВАЗ объявил о начале производства автомобилей LADA NIVA Legend и LADA NIVA Travel 2024 года. В этих обновленных внедорожниках теперь установлена система антиблокировки тормозов (ABS) и улучшенная система снижения токсичности, соответствующая стандарту "Евро-5". Этот шаг играет важную роль в обновлении линейки моделей и подчеркивает внимание компании к экологическим стандартам.

Фото: Wikipedia by Mr.choppers is licensed under CC BY-SA 3.0

Разработка калибровок и блоков управления двигателями для соответствия стандарту "Евро-5" была выполнена в России, что значительно укрепляет технологическую независимость бренда LADA. Новые автомобили успешно прошли разнообразные испытания, включая проверки в различных климатических условиях, горные испытания и тестирование на электромагнитную совместимость.

Антиблокировочная система тормозов была добавлена в NIVA после серии реинжиниринга и тестирования. Эта система способствует поддержанию управляемости автомобиля при экстренном торможении, предотвращая блокировку колес и неконтролируемое скольжение.

Теперь ABS и стандарт "Евро-5" доступны во всех комплектациях LADA NIVA Travel и LADA NIVA Legend. В верхних комплектациях LADA Niva Travel также предоставлены круиз-контроль с ограничителем скорости, бортовой компьютер, подсветка приборной панели и двухцветные легкосплавные диски, сообщает "Стерлеград".

Рекомендованная розничная цена на LADA NIVA Legend 2024 года начинается от 927 500 рублей, а на LADA NIVA Travel — от 1 215 500 рублей. Эти предложения демонстрируют стремление АвтоВАЗа к постоянному обновлению своего модельного ряда и укреплению своих позиций на рынке.