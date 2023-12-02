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В ГИБДД рассказали, зачем опытные водители бьют по колесам перед поездкой

1:57
Авто

Водители с обширным опытом перед выездом на дорогу тщательно осматривают свои автомобили и делают несколько ударов ногой по колесам, внимательно прислушиваясь к звукам, издаваемым шинами. Представитель ГИБДД рассказал, почему этот необычный "ритуал" имеет смысл для всех водителей.

В ГИБДД рассказали, зачем опытные водители бьют по колесам перед поездкой
Фото: openverse.org by Carleasingmadesimpletm is licensed under CC BY 2.0.

На самом деле, такая нестандартная процедура находит свое обоснование в пункте 2.3.1 Правил Дорожного Движения, посвященном проверке исправности автомобиля перед началом поездки. Несмотря на то, что современные автомобили оборудованы качественными шинами, а датчики давления в них уже стали стандартом, постукивание ногой по колесам может быть полезным. Это позволяет удостовериться, что звуки, издаваемые всеми шинами, одинаковы. Если давление в каком-то колесе снизилось, удар вызовет более глухой звук, указывая на недостаточную упругость покрышки.

При выявлении подобных признаков рекомендуется воспользоваться манометром. Важно помнить, что разница в давлении между шинами не должна превышать 0,2-0,3 атмосферы. Если заметна значительная разница, скажем, в 0,5 атмосферы или больше, это может свидетельствовать о наличии прокола в шине, сообщает njcar.ru.

Даже при наличии повреждений, современные шины обеспечивают возможность проехать некоторое расстояние, но рекомендуется избегать этого. Неравномерно накачанные шины могут снизить управляемость транспортного средства и вызвать его отклонение в сторону.

Продолжение поездки с спущенной шиной представляет опасность, а сама шина подвергается серьезному износу. Простой "пошлепать" по колесам перед началом поездки может помочь предотвратить подобные риски.

Что должен контролировать начинающий водитель под капотом?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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