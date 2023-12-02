Опытные водители поделились секретом, как быстро очистить салон автомобиля

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Если в салоне автомобиля вы посадили пятно, и оно начало испускать неприятный запах, нет необходимости паниковать. Вместо того чтобы бросаться в отчаяние, можно воспользоваться простым и эффективным народным средством от опытных водителей, предназначенным специально для тех, кто предпочитает более легкие способы устранения проблем.

Фото: openverse.org by jessicafm is licensed under CC BY 2.0.

Для приготовления этого средства смешайте пять чайных ложек лимонной кислоты и одну столовую ложку любого чистящего средства в одной емкости. В другой емкости растворите столовую ложку соды. Последовательно наносите оба раствора на проблемный участок обивки при помощи пульверизатора. Подождите пять минут, и вы увидите, как грязь сама начнет выступать на поверхность. Затем просто удалите ее влажной тряпкой. Этот метод не только эффективен, но и экономит время и усилия.