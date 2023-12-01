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Названы 4 самых дерзких уловки ГИБДД для развода водителей автомобилей

3:05
Авто

Несмотря на широкое использование автоматических средств фото и видеофиксации нарушений Правил Дорожного Движения (ПДД) на наших дорогах, оценка работы сотрудников ГИБДД через выполнение планов по составлению протоколов остается актуальной. Портал njcar.ru выделил 4 наиболее хитрых метода развода автомобилистов сотрудниками полиции.

Названы 4 самых дерзких уловки ГИБДД для развода водителей автомобилей
Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Даже если вы уверены, что отлично знаете ПДД и не собираетесь нарушать их, не стоит считать, что вы защищены от риска получения штрафов. В последнее время случаи "развода" водителей за якобы не пропущенных пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах стали более распространенными.

Согласно пункту 14.1 Правил дорожного движения (ПДД), "водитель транспортного средства должен уступить дорогу пешеходам, переходящим или уже находящимся на проезжей части". За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.

Однако что делать, если человек, готовясь перейти улицу, находится на противоположной стороне дороги и не мешает свободному движению автомобиля? Правила в таких ситуациях не требуют останавливаться и пропускать пешехода. Иными словами, если вы не создали помех для пешехода, ваше действие не может быть признано нарушением. Однако объяснить это экипажу ДПС, следящему за "зеброй", может быть затруднительно.

Полицейские также прибегают к тактике в зоне действия знака 5.21 "жилая зона", где автомобилисты должны уступать дорогу всем пешеходам на проезжей части без исключения.

Еще одним неоднозначным приемом, используемым сотрудниками ГИБДД, является ситуация с двумя патрульными автомобилями на трассе, стоящими на расстоянии нескольких километров. Полицейские во втором автомобиле останавливают водителя, затем сообщают о его выезде на встречную полосу через сплошную линию разметки или в зоне, где обгон запрещен, нарушая пункт 9.2 Правил дорожного движения (ПДД).

Инспектор может связаться с коллегами по рации, утверждая, что ваш автомобиль нарушил правила. Это может повлечь за собой серьезные последствия: либо штраф в размере 5000 рублей, либо лишение прав на 4-6 месяцев.

Еще одной ситуацией является вопрос о том, как быстро переместиться в другой ряд, если все полосы дороги заполнены, и вы не можете уступить дорогу автомобилю с включенными мигалкой и сиреной.

Когда вас остановят на следующем участке движения и обвинят в том, что вы не уступили приоритет автомобилю с включенными маячками и сиреной, рассказы о трудностях протиснуться через пробку не помогут избежать наказания. В лучшем случае нарушителя ожидает штраф в 500 рублей, а в худшем – временное лишение прав от одного до трех месяцев.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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