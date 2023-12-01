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В ГИБДД рассказали, в каких случаях можно отказаться от продувки алкотестера

2:56
Авто

Многие водители не знают о том, что у них есть законное право отказаться от прохождения алкотеста, предложенного сотрудниками дорожной полиции. Портал njcar. ru обратился к представителю ГИБДД с вопросом о том, насколько законен отказ водителя от "продувки" алкотестера.

В ГИБДД рассказали, в каких случаях можно отказаться от продувки алкотестера
Фото: openverse.org by houstondwi_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Напомним, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения влечет за собой штраф в размере 30 000 рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Многие водители, употреблявшие алкоголь накануне, испытывают беспокойство перед встречей с дорожной полицией. Тем не менее, если инспектор ДПС останавливает машину, водителю не стоит моментально соглашаться на алкотест, и вот почему.

Во-первых, полицейский обязан составить протокол об отстранении водителя от управления автомобилем в соответствии со статьей 27.12 КоАП РФ. Во-вторых, для составления этого протокола требуется привлечение двух свидетелей. Как альтернатива, может использоваться видеозапись, о которой сотрудники ГИБДД должны сообщить водителю.

Этот материал должен фиксировать дату и место проведения процедуры освидетельствования, а протокол должен содержать основания для отстранения от управления автомобилем.

Признаки, по которым полицейские могут подозревать водителя в употреблении алкоголя, включают характерный запах, нарушение речи водителя, изменение окраски кожных покровов лица и неустойчивость позы. Тем не менее, даже в этом случае сотрудники полиции должны подробно описать все обстоятельства в протоколе, включая ФИО, должность и звание полицейского. Если водителю предложено использовать алкотестер без учета этих нюансов, он может отказаться от процедуры.

Кроме того, водитель имеет право отказаться от процедуры, если инспекторы не показали пломбу на измерительном приборе с четко видимым клеймом поверки устройства.

Важно отметить, что категорически нельзя "дышать" в уже включенный алкотестер. Процедура включения должна быть проведена в присутствии автомобилиста, при этом одноразовый мундштук должен находиться в индивидуальной упаковке. В противном случае существует риск того, что даже трезвый водитель может быть ошибочно определен как находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

При проведении процедуры важно требовать от сотрудников полиции строгое соблюдение всех упомянутых выше правил. Если освидетельствование проводится с нарушениями, проверка водителя на алкогольное опьянение может быть признана незаконной. В таких случаях видеозапись может подтвердить невиновность и законность действий автомобилиста.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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