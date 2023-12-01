Названы шесть нарушений, за которые ГИБДД может изъять автомобиль

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Один из возможных способов наказания водителя за нарушение Правил Дорожного Движения — временное изъятие транспортного средства. Такая мера обычно применяется до устранения нарушения. Представитель ГИБДД рассказал в интервью порталу njcar. ru, в каких ситуациях водителю грозит штраф, а его транспортное средство может быть изъято и направлено на штрафстоянку.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Одной из главных причин эвакуации автомобилей на штрафную стоянку является нарушение правил парковки, о чем говорится в статье 27.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Эти правила запрещают оставлять автомобиль на пешеходных переходах, в зонах остановки общественного транспорта, на трамвайных путях, в тоннелях и других местах, где стоянка запрещена.

При нарушении этих правил инспектор ГИБДД имеет право направить автомобиль на специальную стоянку. Машина останется там до момента оплаты владельцем штрафа, а также расходов, связанных с эвакуацией и хранением автомобиля на стоянке.

Еще одним случаем является отсутствие у водителя водительского удостоверения. В такой ситуации водителя оштрафуют в пределах от 5000 до 15 000 рублей, и его автомобиль будет временно задержан и отправлен на штрафстоянку.

Если у владельца машины есть водительское удостоверение, но он не может предъявить его при проверке, также предусмотрены штрафные санкции, и его автомобиль будет перемещен на штрафстоянку. Эти наказания описаны в различных частях статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Причиной для задержания и отправки автомобиля на специальную стоянку может быть его неисправность. Если сотрудник ГИБДД обнаружит неисправности в тормозной системе или рулевом управлении, он имеет право запретить дальнейшее использование машины.

Незаконный тюнинг транспортного средства также может стать причиной изъятия транспортного средства. Владельцу в данном случае будет выписан штраф в размере 500 рублей и предписание на устранение нарушения. Если автомобилист будет повторно остановлен сотрудником ДПС из-за аналогичных доработок, то машину могут снять с регистрации в ГИБДД и отправить на штрафстоянку.

Если водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, его задерживают согласно статье 27.12 КоАП и лишают права управления автомобилем. Машина в этом случае также направляется на штрафстоянку, а водителя ждут серьезные последствия, вплоть до уголовного наказания.