Восемь марок повысили цены на авто в России, а три - снизили

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В ноябре цены на автомобили восьми брендов, представленных на российском рынке, претерпели изменения: восемь из них подняли стоимость своей продукции, в то время как два снизили цены, по данным аналитического агентства "Автостат".

Фото: Openverse by Sergiy Tkachenko / 4th february is licensed under CC BY 2.0

"АвтоВАЗ" увеличил цены на автомобили Lada, поднимая их на 5,2-9,7%, в зависимости от модели и комплектации. Цены на УАЗы выросли на 2,4-3,8%.

Китайский бренд Dongfeng увеличил стоимость пикапа DF6 в двух версиях на 0,3-1,3%. Кроссовер FAW Bestune T77 подорожал в двух версиях на 16,9-18,1%, а модель Forthing T5 Evo подорожала на 1,5% в версии Premium.

Цены на GAC GS8 выросли на 7,3-8,6%, а электрический кроссовер Evolute i-Joy и i-Sky подорожали соответственно на 14,5% и 6,6%. Бренд Skywell также увеличил цены на две свои модели.

С другой стороны, в ноябре удешевились шесть модификаций кроссоверов Chery, а также седан Chery Arrizo 8. Кроме того, Omoda снизила цены на седаны S5 и S5 GT.