В ГИБДД водителям рассказали, за какой тюнинг будут штрафовать

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В России на законодательном уровне запрещено вносить изменения в некоторые детали автомобилей. Нарушение статьи 12.5 КоАП подлежит штрафу до 5000 рублей, выписываемому инспекторами ГИБДД. В некоторых случаях водителю грозит лишение прав на период от шести месяцев до одного года.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

К изменяемым компонентам, запрещенным для замены без предварительного согласования с ГИБДД, относятся кузовные элементы, такие как бамперы, обвесы, спойлеры, а также фары, колесные диски и внешние зеркала. При оторванных деталях в результате ДТП или при высокой скорости, помимо штрафа, возникает угроза безопасности других участников движения.

Все упомянутые компоненты должны обладать официальной сертификацией, и любые изменения, внесенные владельцем, должны быть оформлены официально. Следует учесть, что некоторые модификации запрещены законом в России. Например, установка неоригинального бампера без одобрения аккредитованной лаборатории является недопустимой. Для установки нестандартного бампера требуется процедура сертификации и регистрация изменений в ГИБДД, сообщает "За рулем".

При этом неоригинальный бампер должен быть изготовлен из ударопрочного пластика, чтобы в случае ДТП избежать образования острых обломков. Аналогичные требования распространяются на замену остекления и внешних зеркал. Запрещено также изменение руля, сидений, передней панели, карт дверей, центральной консоли и других элементов салона, поскольку они разработаны с учетом максимальной безопасности для водителя и пассажиров.

Аналогичные ограничения применяются к замене колес, поскольку использование дисков, не рекомендованных производителем, может повлиять на нагрузку на двигатель и трансмиссию, что, в свою очередь, может нарушить корректность работы спидометра и, как результат, поставить под угрозу безопасность автомобиля. ГИБДД рекомендует соблюдать требования производителя и использовать только оригинальные или сертифицированные компоненты.