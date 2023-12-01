Автоэксперт Рязанов рассказал о бесполезных функциях в автомобилях, от которых можно отказаться

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Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh, Максим Рязанов, поделился с "Российской газетой" рядом опций, от которых можно отказаться при выборе автомобиля в 2023 году. Он отметил, что функция старт/стоп, предназначенная для экономии топлива, фактически не так эффективна, как обещают производители, и может вызывать некоторые неудобства водителям.

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Еще одной ненужной опцией, по мнению Рязанова, является бесключевой доступ к автомобилю, который, хотя удобен для владельцев, также может быть уязвимым для угонщиков, использующих ретрансляторы для вскрытия машины.

Третьей опцией, которую он считает излишней, — проекционные дисплеи, дублирующие информацию приборной панели на лобовом стекле. Рязанов считает, что это может стать отвлекающим фактором для водителей, особенно учитывая уже высокую информационную нагрузку в современных автомобилях.

Экспертные рекомендации также включают выбор автомобиля с автоматической коробкой передач и пробегом до 200 000 км при бюджете в 1 млн рублей, с упором на модели, не старше 2013 года.

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