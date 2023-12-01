В ГИБДД назвали 7 признаков машин, которые остановят в первую очередь

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С первого взгляда большинство легковых автомобилей, движущихся по дороге в потоке, кажутся практически одинаковыми для обычного человека. Их отличия сводятся лишь к марке, модели, размеру, типу кузова и цвету. Но для опытного сотрудника ДПС, который провел половину своей жизни на постах и в засадах, такой уличный пейзаж выглядит совсем иначе. Журналисты узнали у представителя ГИБДД, по каким признакам полицейские выбирают машины для остановки.

Фото: Wikipedia by Alex 'Florstein' Fedorov is licensed under CC BY-SA 3.0

Прежде всего, представители ДПС обращают внимание на общий внешний вид автомобиля, включая состояние номерных знаков, световых устройств, стекол и кузова. Они могут задержать автомобиль за необычную окраску или отсутствие ключевых элементов, таких как бамперы, решетка радиатора, боковое зеркало, капот и т.д. Вероятность остановки увеличивается, если в экстерьере присутствуют нестандартные элементы, такие как тонированные передние окна, кенгурятник, спойлер или дополнительная оптика.

Кроме того, ГИБДД обращает внимание на старые транспортные средства с ржавчиной на кузове и отсутствующим глушителем.

Внешность и манеры водителя также играют важную роль. Полицейские могут остановить водителя в затемненных очках в пасмурную погоду или жующего жвачку. Опытный сотрудник ГИБДД может выявить подозрительные моменты даже в мелких движениях головы водителя.

Особое внимание полицейских привлекает необычный стиль вождения. Например, вызывает подозрение транспортное средство, движущееся с высокой скоростью и часто меняющее полосы или, наоборот, слишком медленно передвигающееся. Будут останавливать и тех, кто не удерживает траекторию, двигаясь "змейкой", или, наоборот, тех, кто движется прямо, не обращая внимания на неровности дороги, сообщает njcar.ru.

Нарушение Правил дорожного движения (ПДД) неизбежно подвергает водителя риску немедленного привлечения к ответственности в присутствии правоохранителей. Это включает в себя не только превышение скорости, но и игнорирование дорожной разметки, знаков или сигналов светофора.

Сотрудники Дорожно-патрульной службы (ДПС) останавливают также тех, кто забывает пристегнуться, не включает фары в соответствующих ситуациях или не обеспечивает чистоту оптики и номерного знака.

Специальные операции ГИБДД также увеличивают вероятность встречи с дорожной полицией, особенно если внешность вашего автомобиля соответствует оперативным ориентирам правоохранителей.