В 2024 году авторынок в РФ пополнится большим количеством новых китайских моделей.
В объединённой пресс-службе дилерских холдингов "Автодом" и "АвтоСпецЦентр" уточнили, что российским покупателям будут доступны 30-45 новых моделей автомобилей китайских производителей.
"В следующем году китайские автопроизводители выведут на российский рынок еще порядка 30 новых моделей. По нашим ощущениям, верхняя планка не превысит 45 моделей", — рассказали в компании.
Автоэксперты считают, что если новых моделей будет больше, рынок окажется затоварен.
Первая половина 2023 года ознаменовалась появлением на российском рынке 30 новых китайских моделей машин, а во второй половине года их появилось более 60, пишет Газета.Ру.
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