В 2024 году на российском рынке появятся почти полсотни новых китайских моделей авто

0:57 Your browser does not support the audio element. Авто

В 2024 году авторынок в РФ пополнится большим количеством новых китайских моделей.

Фото: openverse by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0

В объединённой пресс-службе дилерских холдингов "Автодом" и "АвтоСпецЦентр" уточнили, что российским покупателям будут доступны 30-45 новых моделей автомобилей китайских производителей.

"В следующем году китайские автопроизводители выведут на российский рынок еще порядка 30 новых моделей. По нашим ощущениям, верхняя планка не превысит 45 моделей", — рассказали в компании.

Автоэксперты считают, что если новых моделей будет больше, рынок окажется затоварен.

Первая половина 2023 года ознаменовалась появлением на российском рынке 30 новых китайских моделей машин, а во второй половине года их появилось более 60, пишет Газета.Ру.