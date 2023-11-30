Автоэксперт Рузанов рассказал, почему печка в автомобиле не работает и как это исправить

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С приходом зимы эффективность работы автомобильной печки становится ключевым аспектом. Технический директор сети автосервисов Fit Service, Алексей Рузанов, поделился с "Российской газетой" причинами недостаточного обогрева в машине и способами их устранения.

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Автомобилисты часто обращаются в сервисы с жалобами "дует, но не греет" или "греет, но слабо". В исправной системе отопления салон автомобиля должен прогреваться до комфортных температур за 10 минут. Если этого не происходит, возможны неисправности.

Основные признаки неисправности системы отопления включают выход холодного воздуха из воздуховодов, запотевание стекол при включенной печке, отсутствие изменений при переключении направления потока воздуха и различные температуры воздуха на разных местах салона.

Часто причина проблем может быть связана с радиатором отопителя или термостатом, низким уровнем охлаждающей жидкости, воздушной пробкой или загрязнением фильтра салона. Регулярная замена охлаждающей жидкости и контроль её уровня могут предотвратить поломки. Рекомендуется также периодически изменять режимы работы отопителя для предотвращения "закисания" моторчика сервоприводов.

Таким образом, поддерживая систему отопления в хорошем состоянии, автовладельцы могут обеспечить себе комфортные условия в салоне в холодное время года.

Дует, но не греет: что делать, если не работает печка в авто