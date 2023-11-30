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Эксперты перечислили все изменения для автолюбителей с 1 декабря

2:36
Авто

Декабрь 2023 года принес множество важных изменений для водителей в России, согласно экспертам Autonews. ru. От оплаты транспортного налога до новых штрафов за неправильную резину — вот ключевые моменты:

Эксперты перечислили все изменения для автолюбителей с 1 декабря
Фото: openverse.org by Sergey Galyonkin is licensed under CC BY-SA 2.0.
  • Транспортный Налог: Владельцам автомобилей необходимо оплатить налог за 2022 год до 1 декабря. Способы оплаты включают Госуслуги, банковские платежи или сайт ФНС.
  • Утилизационный Сбор: Покупка автомобиля теперь сопряжена с потерей до 844 тыс. рублей. Сумма налога зависит от мощности двигателя и региона.
  • Ответственность за Резину: С 1 декабря ГИБДД может штрафовать за использование летней резины зимой. Однако, глава Госавтоинспекции заверил, что инспекторы не будут выписывать штрафы, оставляя ответственность за подготовку автомобиля на водителях.
  • ABS Обязателен: С начала декабря все автомобили, произведенные в России, должны быть оснащены антиблокировочной системой тормозов (ABS), исключая некоторые категории транспорта.
  • Новые справочники по ОСАГО: С 19 декабря вступают в силу обновленные справочники для расчета стоимости восстановительного ремонта автомобилей по ОСАГО. Средняя стоимость запчастей увеличилась на 1,4% по сравнению с предыдущей версией, действовавшей с 19 сентября 2023 года. Однако за год цены уменьшились на 9,3%, при этом средняя стоимость запчастей выросла на 27,7%.
  • Эксперимент с бесплатным проездом для электрокаров: С 1 декабря завершается эксперимент, предоставлявший владельцам электромобилей бесплатное движение по федеральным трассам "Автодора" с 1 марта 2023 года. Электромобили могли бесплатно использовать несколько трасс, включая М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", М-12 "Москва — Нижний Новгород — Казань" и ЦКАД. Регистрация в программе и использование транспондера T-pass были обязательными условиями для участия в эксперименте.

Данные изменения подчеркивают важность своевременной оплаты налогов и соблюдения требований безопасности на дорогах, предостерегая водителей о последствиях невыполнения новых правил.

Изменения для водителей: декабрь 2023
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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