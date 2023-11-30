"Ренессанс страхование" назвали самые безопасные автомобили в России

1:59 Your browser does not support the audio element. Авто

По информации от Группы "Ренессанс страхование", количество ДТП сократилось на 3,3 процента по сравнению с предыдущим годом. Исследование компании выявило, что автомобили Lada XRAY, Renault Sandero и Hyundai ix35 являются наиболее безопасными.

Фото: официальный сайт Lada

Результаты исследования указывают на снижение частоты ДТП с 21,2 процента в 2022 году до 17,9 процента в 2023 году. Это объясняется, в том числе, тем, что застрахованы в основном новые и относительно новые автомобили, а среди клиентов преобладают более аккуратные водители.

Аналитики отмечают, что владельцы Lada XRAY оказались самыми аккуратными с частотой попадания в ДТП на уровне 5,9 процента. В топ-5 безопасных автомобилей также вошли Renault Sandero (6,4 процента), Hyundai ix35 (6,5 процента), Ford Focus (6,7 процента) и Nissan Qashqai (7 процентов).

Высокую частоту ДТП имеют владельцы автомобилей Haval Jolion (18,5 процента) и Chery Tiggo 7 (14,5 процента), что объясняется их популярностью в автопарках, включая такси.

Также стоит отметить, что в ноябре 2023 года города с наименьшим числом ДТП включают Калугу, Ярославль, Челябинск, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Вице-президент по автострахованию "Ренессанс страхование" Сергей Демидов отмечает, что два основных тренда влияют на частоту ДТП — аккуратное вождение из-за дефицита новых автомобилей и влияние проблем с запчастями.

Самые угоняемые автомобили в России за первое полугодие