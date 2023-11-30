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В ГИБДД рассказали, что делать трезвому водителю, если алкотестер показал наличие алкоголя

2:29
Авто

Наиболее серьезным нарушением ПДД является управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, что подразумевает строгое наказание. Даже в отсутствие видимых признаков опьянения, сотрудники ДПС имеют право провести проверку с использованием алкотестера. Однако даже при полной трезвости нельзя гарантировать отрицательный результат теста, поскольку на него влияют различные факторы. Представитель ГИБДД ответил, как поступить трезвому водителю, если алкотестер показывает наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В ГИБДД рассказали, что делать трезвому водителю, если алкотестер показал наличие алкоголя
Фото: openverse.org by houstondwi_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Использование переносного алкотестера связано с потенциальными проблемами, такими как неисправности или неправильное использование. Кроме того, результаты теста могут быть искажены из-за употребления определенных продуктов.

Если полиция требует от водителя пройти тест на алкоголь с использованием алкотестера, важно убедиться, что процедура соответствует установленным правилам и стандартам.

В начале процесса полицейские заполняют протокол об отстранении водителя от управления автомобилем. Далее сам процесс освидетельствования проводится в присутствии двух свидетелей или при наличии видеозаписи. Полицейские обязаны показать выключенный алкотестер и одноразовый мундштук, находящийся в индивидуальной упаковке, которую вскрывают перед водителем и свидетелями. Показания прибора обязательно предоставляются водителю и свидетелям на самом алкотестере и регистрируются в трех экземплярах, сообщает njcar.ru.

Если алкотестер показывает положительный результат, несмотря на трезвость водителя, важно немедленно высказать свое несогласие с показаниями и потребовать медицинской экспертизы. Эти детали должны быть подробно отражены в протоколе.

В такой ситуации сотрудники ДПС должны составить отдельный протокол о направлении на медицинскую экспертизу, который подписывается двумя свидетелями. Инспектор должен не только доставить водителя в медицинское учреждение, но и вернуть его обратно к автомобилю, если результаты экспертизы подтвердят отсутствие алкоголя в организме.

Медицинские приборы обладают большей точностью, и вероятность ошибки здесь минимальна. Если экспертиза подтвердит отсутствие алкоголя в крови водителя, то и наказания не последует, уточнили в ГИБДД.

Какой алкотестер лучше купить для личного пользования
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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