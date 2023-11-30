В 2024 году линейку Lada Granta заменит другой народный автомобиль

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Флагманскую и наиболее востребованную в бюджетном сегменте отечественную марку Lada Granta планируют заменить новым автомобилем — Lada Iskra, по словам президента АВТОВАЗа Максима Соколова. В ходе анонса планов предприятия было уточнено, что выпуск Lada Iskra планируется начать в конце следующего года.

Фото: Openverse by Sergiy Tkachenko / 4th february is licensed under CC BY 2.0

Согласно предварительной информации, Lada Iskra будет базироваться на адаптированной и локализованной версии платформы Renault-Nissan CMF-B LS. Автомобиль обещает оснащаться уникальными двигателями, включая атмосферные агрегаты объемом 1,6 литра с мощностью 90 и 106 лошадиных сил, а также более мощный 1,8-литровый двигатель. Предполагается, что модель будет предлагаться как с пятиступенчатой механической коробкой передач, так и с автоматической трансмиссией, сообщает "За рулем".

Целью выпуска новой модели является укрепление позиций Lada на российском рынке и предоставление потребителям нового уровня комфорта и технологий. После выпуска Lada Iskra на рынок, АВТОВАЗ планирует расширить модельный ряд Lada, включая компактный городской кроссовер и минивэн. Последний, возможно, станет полноценным наследником модели Largus.