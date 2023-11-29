Китайские автопроизводители активно представляют новые модели на российском рынке, привлекая внимание покупателей.
Однако исследование, проведенное "Известиями", выявило три основные проблемы, с которыми могут столкнуться владельцы китайских автомобилей в России. Коррозия, мягкий металл в некоторых комплектующих и "нежная" подвеска могут влиять на долговечность и надежность автомобилей.
Популярность китайских машин растет, но потенциальные покупатели должны быть внимательны при выборе моделей, чтобы избежать возможных проблем в будущем.
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