Стало известно, с какими проблемами столкнутся владельцы китайских машин в России

Китайские автопроизводители активно представляют новые модели на российском рынке, привлекая внимание покупателей.

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Однако исследование, проведенное "Известиями", выявило три основные проблемы, с которыми могут столкнуться владельцы китайских автомобилей в России. Коррозия, мягкий металл в некоторых комплектующих и "нежная" подвеска могут влиять на долговечность и надежность автомобилей.

Популярность китайских машин растет, но потенциальные покупатели должны быть внимательны при выборе моделей, чтобы избежать возможных проблем в будущем.

Китайский авто спустя год - ПЛОХО!