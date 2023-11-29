Эксперты редакции "За рулем" включили опцию "старт-стоп" в список неэффективных функций автомобилей, рассматривая преимущества и недостатки этой системы.
Они отмечают лишь одно преимущество — снижение расхода топлива при использовании. Однако, редакция подчеркивает, что это не всегда влияет на общую стоимость владения автомобилем, так как зависит от различных факторов.
Основные недостатки "старт-стоп" включают увеличение нагрузки на двигатель из-за частого включения и выключения, что может сократить срок службы автомобиля. Также система может негативно сказаться на работе климат-контроля, генератора, аккумулятора и стартера.
Кроме того, "старт-стоп" создает шум и вибрации, что может вызвать дискомфорт у водителя.
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