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Эксперты объяснили, как система "старт-стоп" вредит автомобилю

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Авто

Эксперты редакции "За рулем" включили опцию "старт-стоп" в список неэффективных функций автомобилей, рассматривая преимущества и недостатки этой системы.

Эксперты объяснили, как система "старт-стоп" вредит автомобилю
Фото: openverse by MotorVerso is licensed under CC BY 2.0

Они отмечают лишь одно преимущество — снижение расхода топлива при использовании. Однако, редакция подчеркивает, что это не всегда влияет на общую стоимость владения автомобилем, так как зависит от различных факторов.

Основные недостатки "старт-стоп" включают увеличение нагрузки на двигатель из-за частого включения и выключения, что может сократить срок службы автомобиля. Также система может негативно сказаться на работе климат-контроля, генератора, аккумулятора и стартера.

Кроме того, "старт-стоп" создает шум и вибрации, что может вызвать дискомфорт у водителя.

Система старт-стоп: добро или зло? Отключить нельзя оставить!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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