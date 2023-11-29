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Автоэксперт не исключил блокировку автомобилей, ввезенных в Россию неофициально

1:23
Авто

Недавно в сети появилась информация о том, что Renault, Mercedes-Benz и BMW начали применять блокировку для определенных автомобилей. Это затронуло исключительно те машины, которые были ввезены по параллельному импорту, и, что замечательно, блокировка активировалась после прохождения технического обслуживания на несертифицированных станциях. Эксперт по автомобилям отметил, что такие сценарии вполне возможны. Однако стоит отметить, что блокировка скорее теоретическая возможность, чем практическая реальность.

Автоэксперт не исключил блокировку автомобилей, ввезенных в Россию неофициально
Фото: openverse by tFidelis is licensed under CC BY-SA 2.0

Причина заключается в том, что при техническом обслуживании многих автомобилей в России применяется оффлайн-диагностика. Это означает, что дилеры используют оборудование, которое не поддерживается производителями. В таких случаях блокировка автомобилей становится невозможной.

Тем не менее, эксперт в автомобильной сфере подчеркнул, что у производителей все еще есть возможность наложения ограничений на использование собственного программного обеспечения. Именно программное обеспечение компании может быть предметом блокировки.

В то же время дилеры имеют возможность перепрограммировать автомобили. Тем не менее, по словам эксперта, они не предоставляют гарантий того, что их действия не вызовут неприятные ошибки и неисправности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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