Зафиксирован самый большой штраф за превышение скорости: 1 000 000 €

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Превышение скорости представляет собой ситуацию, при которой двигатель превышает свой расчетный предел. Последствия избыточной работы двигателя могут различаться в зависимости от его типа и модели, а также зависят от нескольких факторов.

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На гражданина Швеции был наложен штраф за то, что он управлял своим высокомощным автомобилем со скоростью 290 км/ч, не заметив камеры. Вы, вероятно, задаетесь вопросом, почему ему пришлось заплатить такую существенную сумму. Дело в том, что в Швеции размер штрафов за превышение скорости зависит от уровня дохода гражданина.