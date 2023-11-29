В ГИБДД раскрыли 4 способа сделать автомобиль невидимым для дорожных камер

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Нечитаемые номера — нарушение Правил дорожного движения (ПДД), за которое предусмотрены серьезные наказания. Представитель Госавтоинспекции поделился с порталом njcar. ru несколькими хитрыми методами, используемыми нарушителями для избегания распознавания номерных знаков автомобилей системами видеофиксации.

Фото: openverse.org by Sergei_41 is licensed under CC BY 2.0.

Один из современных и технологичных приемов, используемых водителями, чтобы скрыть номерные знаки, — это применение магнитной рамки, которой можно управлять из салона машины при помощи пульта. Магнит устанавливается на задней стороне номерного знака. При активации магнита несколько цифр номера закрываются небольшим металлическим листом, напоминающим бумагу.

Это обманывает камеру, не позволяя ей корректно прочесть номер, и нарушитель остается незамеченным системой видеонаблюдения. Когда появляется пост ДПС, водитель-нарушитель выключает магнит, и "маскировка" отпадает, открывая номерной знак.

Один из наиболее распространенных методов затруднения распознавания номерных знаков — использование грязи. Некоторые водители предпочитают специально закрывать номерные знаки пакетом или тряпкой на автомойке, чтобы предотвратить смывание загрязнений, что также мешает системам видеофиксации правильно идентифицировать нарушителя.

В зимнее время года традиционным способом избежать штрафов от камер Госавтоинспекции остается использование снега, который "случайно" оказывается на номерном знаке, закрывая часть цифр или букв.

И, наконец, последний способ, при котором с части символов на номере стирается краска, имитируя естественный износ от "пескоструя".

В Госавтоинспекции напомнили, что использование любых из упомянутых методов обмана камер или других способов, мешающих считыванию номерных знаков, категорически запрещено. Например, за вождение транспортного средства с нечитаемыми государственными регистрационными знаками может быть наложен штраф в размере 500 рублей. А за использование видоизмененных номерных знаков или магнитных рамок, согласно статье 12.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен более серьезный штраф в размере 5000 рублей, также возможно лишение прав на срок до трех месяцев.