Аналитики выяснили, какие цвета и типы кузова увеличивают цену авто с пробегом

2:28 Your browser does not support the audio element. Авто

Факторы, влияющие на стоимость автомобиля, включают в себя пробег, количество предыдущих владельцев, инциденты на дорогах, а также цвет и тип кузова. Эксперты "Авито Авто" пришли к выводу, что эти аспекты значительно влияют на ценообразование автомобилей.

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По результатам исследования было установлено, что с увеличением пробега автомобиля до 40 тыс. км его стоимость снижается на девять тысяч рублей (0,68% от общей стоимости) за каждые 10 тысяч километров пробега. В диапазоне от 40 тыс. до 200 тыс. км влияние на стоимость замедляется до 2800 рублей (или 0,19% от общей стоимости) за каждые 10 тыс. км. После 200 тысяч км цена автомобиля почти не изменяется, несмотря на дальнейший рост пробега, отмечают специалисты.

Дорожно-транспортные происшествия также существенно влияют на стоимость автомобиля, причем первые два имеют наибольший эффект на дальнейшую цену. После первого ДТП стоимость снижается в среднем на 38 тысяч рублей (2,35% от общей стоимости), а после второго — на 17 тысяч рублей (1,33%). Затем с каждым последующим ДТП сумма уменьшается в среднем на 8,5 тысяч рублей (0,84%).

Если автомобиль принадлежал одному или двум владельцам, его стоимость почти не изменяется. Однако с каждым новым владельцем автомобиль теряет в среднем 2800 рублей, что составляет снижение стоимости на 0,07%, согласно исследованию.

Тип кузова, такой как купе, минивэн и фургон, а также цвет автомобиля, оказывают наибольшее влияние на конечную стоимость. Фиолетовый, розовый и бордовый цвета оказывают наименьшее влияние на изменение стоимости, в то время как пикап, кабриолет и внедорожник вносят наименьший вклад. Специалисты выделили белый, серый, голубой, зеленый и бежевый цвета кузова как наиболее существенные факторы в изменении цены автомобиля.