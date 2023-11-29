ТОП-3 российских новинок 2024 года, которым не нужен бензин

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В 2024 году семейство Lada Largus пополнится электрической моделью. Планы предусматривают начало серийного производства во втором квартале на заводе в Ижевске, с первой тестовой партией, запланированной на декабрь 2023 года. Электрическая линейка e-Largus будет представлена фургонами и универсалами, внешне практически неотличимыми от традиционных "Ларгусов" с двигателем внутреннего сгорания. Батареи заменяют бензобак, с зарядным портом на месте топливного люка.

Фото: Openverse by Sergiy Tkachenko / 4th february is licensed under CC BY 2.0

Модель e-Largus оснащена электромотором мощностью 110 кВт (примерно 150 л. с.) с разгоном до 100 км/ч менее чем за 10 секунд. Заряд литий-ионных аккумуляторов позволяет преодолеть до 400 км по циклу NEDC с однократной зарядкой и грузоподъемностью 430 кг, достигая максимальной скорости 145 км/ч.

Миниатюрный автомобиль отнесен к классу L7 (тяжелые квадрициклы), но внешне напоминает ситикар и имеет удобные элементы управления для водителя. Рабочий образец, представленный Обуховским автозаводом в ноябре 2023 года, предвосхитил начало серийного производства в 2024 году. Модель будет предложена в одно и двухместных вариантах и нацелена в первую очередь на каршеринг и службы доставки.

Компактный электрокар "Амбер", разработанный специалистами Автотора с участием Московского Политеха, также появится на рынке в четвертом квартале 2024 года. Производство планируется в Калининграде, и хотя детали о новинке пока ограничены, известно, что он также будет классифицирован как тяжелый квадрицикл. "Амбер" получит каркасно-панельную конструкцию и будет предназначен для использования в сферах доставки, сетевых компаниях, социальных и муниципальных службах.

Высокий уровень локализации будет характерен для электрокара, с производством ключевых компонентов, включая электромоторы, редукторы, тяговые батареи, силовую электронику, а также шасси, кузовные элементы и рулевое управление, на заводе Автотора. Годовой объем производства планируется на уровне 50 тысяч экземпляров, сообщает 110km.ru.